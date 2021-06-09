Шаронов объяснил, почему сборная России лучше топовых команд на Евро-2020

Москва, 9 июня. Бывший футболист сборной России, тренер «Пафоса» Роман Шаронов считает преимуществом национальной команды на Евро-2020 «физическую свежесть».

В интервью Metaratings.ru Шаронов высказался о команде Станислава Черчесова в преддверии чемпионата Европы. По его мнению, проблем с подготовкой у российских футболистов возникнуть не должно, несмотря на сверхинтенсивный сезон во всем мире.

«Вызов в сборную на большой турнир – это всегда огромный эмоциональный всплеск у игроков. Психологических сложностей точно нет, а физически тренерский и медицинский штабы знают, как подготовить команду к турниру», — пояснил наставник «Пафоса».

Он добавил, что не так много российских игроков выступают за европейские клубы, поэтому у сборной России в отличие от многих топовых команд будет больше «физической свежести».

Чемпионат Европы стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Первый матч сборная России сыграет против команды Бельгии в Петербурге 12 июня.