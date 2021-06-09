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09 июня 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
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Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Шаронов объяснил, почему сборная России лучше топовых команд на Евро-2020

Спорт
Шаронов объяснил, почему сборная России лучше топовых команд на Евро-2020
rfs.ru  /  Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Москва, 9 июня. Бывший футболист сборной России, тренер «Пафоса» Роман Шаронов считает преимуществом национальной команды на Евро-2020 «физическую свежесть».

В интервью Metaratings.ru Шаронов высказался о команде Станислава Черчесова в преддверии чемпионата Европы. По его мнению, проблем с подготовкой у российских футболистов возникнуть не должно, несмотря на сверхинтенсивный сезон во всем мире.

«Вызов в сборную на большой турнир – это всегда огромный эмоциональный всплеск у игроков. Психологических сложностей точно нет, а физически тренерский и медицинский штабы знают, как подготовить команду к турниру», — пояснил наставник «Пафоса».

Он добавил, что не так много российских игроков выступают за европейские клубы, поэтому у сборной России в отличие от многих топовых команд будет больше «физической свежести».

Чемпионат Европы стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Первый матч сборная России сыграет против команды Бельгии в Петербурге 12 июня.

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Все новости / Спорт / Шаронов объяснил, почему сборная России лучше топовых команд на Евро-2020
футбол евро-2020 шаронов
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