Критики заявили, что сериал «Локи» вывел вселенную Marvel на новый уровень

Москва, 9 июня. Критики оставили первые отзывы о новом сериале «Локи» с Томом Хиддлстоном в главной роли. Премьера состоялась на платформе Disney+ 9 июня.

Критики в основном тепло встретили новую картину о Локи, посмотрев два эпизода сериала. В социальных сетях отметили, что «Локи» вывел «киновселенную Marvel на новый уровень», пишет Collider.

«Первые два эпизода «Локи» просто фантастические. Том Хиддлстон по-прежнему идеально подходит для роли Бога озорства», — прокомментировал продюсер Стивен Вайнтрауб. «Обаяние и химия, которые исходят от Хиддлстона и Уилсона, зацепят вас. Однако настоящее удовольствие — наблюдать, как любимый злодей Локи постоянно перемещается между правильными поступками и своими личными целями, — указала журналистка Дженна Буш.

Кадр из сериала «Локи» /

Сериал рассказывает о жизни Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части «Мстителей». Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.

Кинематографисты за неделю до выхода сериала стали подогревать интерес к картине, публикуя кадры с главным героем. Поклонники пришли в восторг от Хиддлстона, исполнившего роль Локи.