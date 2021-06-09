В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места пожара в рязанской больнице.

Возгорание в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко произошло в ночь на 9 июня. Огонь охватил отделение реанимации и процедурный кабинет. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Работу спасателей осложняло сильное задымление на первом этаже. В учреждении, по информации властей, на тот момент находились 36 пациентов и 10 медицинских работников. В результате три человека погибли, еще трое — пострадали.

Известно, что огонь полностью потушили в 04.19. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Специалисты проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей и персонал учреждения. По одной из версий, причиной пожара могло стать возгорание аппарата ИВЛ. Эту информацию подтвердил губернатор Рязанской области Николай Любимов.