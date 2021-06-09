Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова перенесла экстренную операцию в другой стране

Киев, 9 июня. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и порнозвезда Елена Беркова оказалась на операционном столе во время пребывания за границей.

Знаменитость отправилась на Украину, чтобы навестить родителей, однако в другой стране ей пришлось перенести экстренную операцию. Беркова уже много лет страдает от воспаления гланд. Во время пребывания за границей у нее случился сильный приступ, из-за чего бывшая участница «Дома-2» обратилась к врачам.

«У нее и раньше возникали проблемы из-за воспаления гланд, но в этот раз она едва не упала в обморок», — цитирует пиар-директора порнозвезды Максима Клименко «СтарХит».

По его словам, операция была достаточно сложной. Сейчас экс-участница реалити-шоу восстанавливается после хирургического вмешательства.

В прошлом году Елена Беркова объявила, что ждет ребенка. По данным СМИ, у порнозвезды случился выкидыш на фоне расставания с шестым мужем.