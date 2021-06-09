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09 июня 11:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова перенесла экстренную операцию в другой стране

Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова перенесла экстренную операцию в другой стране
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Киев, 9 июня. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и порнозвезда Елена Беркова оказалась на операционном столе во время пребывания за границей.

Знаменитость отправилась на Украину, чтобы навестить родителей, однако в другой стране ей пришлось перенести экстренную операцию. Беркова уже много лет страдает от воспаления гланд. Во время пребывания за границей у нее случился сильный приступ, из-за чего бывшая участница «Дома-2» обратилась к врачам.

«У нее и раньше возникали проблемы из-за воспаления гланд, но в этот раз она едва не упала в обморок», — цитирует пиар-директора порнозвезды Максима Клименко «СтарХит».

По его словам, операция была достаточно сложной. Сейчас экс-участница реалити-шоу восстанавливается после хирургического вмешательства.

В прошлом году Елена Беркова объявила, что ждет ребенка. По данным СМИ, у порнозвезды случился выкидыш на фоне расставания с шестым мужем.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница «Дома-2» Елена Беркова перенесла экстренную операцию в другой стране
операция дом-2 беркова
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