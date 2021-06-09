Губернатор Любимов рассказал о погибших при пожаре в Рязани пациентах

Рязань, 9 июня. Три человека, которые погибли во время пожара в реанимационном отделении, — были тяжелыми пациентами на ИВЛ. Один из них находился в палате, где произошло возгорание.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов уже поручил оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате трагического инцидента. Напомним, что после трагедии с травмами госпитализировали восемь человек.

Пожар произошел 9 июня в больнице на улице Семашко в 3:36 по местному времени. Огнем охватило процедурный кабинет реанимационного отделения. Спасатели оперативно вывели из здания более 40 человек. По факту причинения смерти по неосторожности в СК РФ возбудили уголовное дело, сообщал ФАН.