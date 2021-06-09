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09 июня 11:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:59
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
10:57
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
10:55
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
10:43
Шоу-бизнес
Антон Батырев впервые высказался о причинах развода с Евгенией Лозой
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Рогозин заявил о готовности России выйти на первое место по количеству космических пусков

Технологии
Рогозин заявил о готовности России выйти на первое место по количеству космических пусков
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 июня. Глава Роскосмоса сообщил, что РФ располагает достаточным количеством ракетоносителей космического назначения для лидерства по числу их запусков на орбиту.

Рогозин заявил об этом в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Ракеты космического назначения мы делаем прекрасного качества, и их достаточно, чтобы выйти на первое место по количеству пусков», — отметил Рогозин.

По его словам, достижению подобной цели мешает проблема с наличием элементной базы для ряда спутников, так как некоторые их компоненты не изготовляются в РФ. Ранее Рогозин сообщил о практических шагах Роскосмоса для устранения данной проблемы.

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Все новости / Технологии / Рогозин заявил о готовности России выйти на первое место по количеству космических пусков
космос роскосмос рогозин
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