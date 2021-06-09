Рогозин заявил о готовности России выйти на первое место по количеству космических пусков

Москва, 9 июня. Глава Роскосмоса сообщил, что РФ располагает достаточным количеством ракетоносителей космического назначения для лидерства по числу их запусков на орбиту.

Рогозин заявил об этом в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Ракеты космического назначения мы делаем прекрасного качества, и их достаточно, чтобы выйти на первое место по количеству пусков», — отметил Рогозин.

По его словам, достижению подобной цели мешает проблема с наличием элементной базы для ряда спутников, так как некоторые их компоненты не изготовляются в РФ. Ранее Рогозин сообщил о практических шагах Роскосмоса для устранения данной проблемы.