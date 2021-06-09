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09 июня 11:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:59
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
10:57
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
10:55
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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ФАН публикует список погибших при пожаре в рязанской больнице

  /   Обновлено: 09 июня 2021 11:02
Происшествия
ФАН публикует список погибших при пожаре в рязанской больнице
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Рязань, 9 июня. Стали известны имена погибших во время пожара в реанимационном кабинете клинической больницы имени Семашко.

Жертвами ЧП в рязанской больнице стали 72-летняя Светлана С., 68-летняя Валентина Г. и 63-летняя Наталья К. Как сообщил источник ФАН в экстренных службах, первые две женщины скончались на месте происшествия, Наталья К. умерла в машине скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре. В ходе проверки станут известны причина возгорания и все обстоятельства ЧП. Согласно одной из версий, воспламенился аппарат ИВЛ.

Пожар охватил реанимационный кабинет рязанской клиники в 03:36 среды. В результате происшествия погибли трое людей и пострадали десять, в том числе медсестра.

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пожар больница рязань смерть
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