ФАН публикует список погибших при пожаре в рязанской больнице

Рязань, 9 июня. Стали известны имена погибших во время пожара в реанимационном кабинете клинической больницы имени Семашко.

Жертвами ЧП в рязанской больнице стали 72-летняя Светлана С., 68-летняя Валентина Г. и 63-летняя Наталья К. Как сообщил источник ФАН в экстренных службах, первые две женщины скончались на месте происшествия, Наталья К. умерла в машине скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре. В ходе проверки станут известны причина возгорания и все обстоятельства ЧП. Согласно одной из версий, воспламенился аппарат ИВЛ.

Пожар охватил реанимационный кабинет рязанской клиники в 03:36 среды. В результате происшествия погибли трое людей и пострадали десять, в том числе медсестра.