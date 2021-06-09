Мощный град обрушился на город в Нижегородской области

Нижний Новгород, 9 июня. Необычную для лета картину наблюдали жители города Саров Нижегородской области. Во вторник зеленая трава покрылась слоем града.

Прогнозы синоптиков снова сбываются. Грозовая неделя стартовала во многих регионах России, не миновала и Нижегородскую область. В Сарове следствием природных капризов стали сугробы. Фотографии с заснеженными дорогами и грядками, утопающими в ледяных гранулах, появились в одном из местных пабликов.

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По словам местных жителей, град накрыл город на долгое время. Среди комментаторов оказались и те, кто связывает необычное количество осадков с очередными испытаниями новых разработок ядерного центра.

«Град — это попросту переохлажденные осадки. Они образуются, когда приходит холодный воздух. На этом фоне часто возникают шквалы. Для июня характерны подобного года явления: грозы и град. Они периодически будут накрывать регионы всю ближайшую неделю», — рассказала ФАН директор Мордовского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Хлевина.

Ранее ФАН писал, что крупный град обрушился на Ленинградскую область. Очевидцы погодного явления публиковали в соцсетях многочисленные ролики.