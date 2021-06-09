Лавров заявил об отсутствии у России сверхдержавных амбиций

Москва, 9 июня. Россия вопреки вбросам на Западе не обладает сверхдержавными амбициями, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также опроверг мнения о стремлении властей распространить по всему миру выгодную государству информационную повестку. Заявление прозвучало во время выступления Лаврова на заседании международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

Ранее стало известно о возможном участии главы МИД России в саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. Встреча пройдет 16 июня в Женеве.