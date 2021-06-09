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09 июня 11:03
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новостей
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
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Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
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США недовольны шантажом и угрозами Киева по вопросу вступления Украины в НАТО

Украина
США недовольны шантажом и угрозами Киева по вопросу вступления Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Президент Украины Владимир Зеленский шантажом и угрозами добился от главы США Джо Байдена согласия встретиться с ним в Вашингтоне. Американцы не сильно этим довольны и вынуждены отвечать на конкретные вопросы из Киева очередными «завтраками». Такое мнение высказали опрошенные ФАН журналисты, аналитики и политологи.

Заявление Госдепа

Киев имеет все необходимые инструменты для продвижения Украины в сторону вступления в НАТО. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты [для присоединения к альянсу]», — сообщил госсекретарь во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса.

США недовольны шантажом и угрозами Киева по вопросу вступления Украины в НАТО
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

По его словам, со дня создания плана действий по вступлению в НАТО Соединенные Штаты разработали меры для помощи странам в подготовке к членству в альянсе. Эти инструменты включают ежегодную программу, из которой Украина извлекает выгоду.

«По нашей оценке, у Украины имеются все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении», — заметил Блинкен.

Противоречивые сообщения

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что американцы сами не в состоянии определиться, соответствует Украина стандартам НАТО или нет. Из Вашингтона идут противоречивые сообщения. Видимо, разные башни Белого дома не могут достичь консенсуса, допускает эксперт.

«Вместе с тем американцы ставят все страны в один ряд, не вникая в местную специфику. Для них если есть программа финансирования, то она должна вывести страну на нужный уровень. При этом не учитывается местная, а в этом случае и транснациональная, коррупция, ментальность, уровень жизни. Украина — не Европа. И именно этот факт Вашингтон забывает», — пояснил Антон Бредихин.

По его мнению, напрашивается только один вывод: Блинкен после взбучки украинского правительства получил от Зеленского и его команды предложение, от которого невозможно отказаться. И теперь отрабатывает его по полной. Благо коррупция под словом «лоббизм» в США разрешена.

Шантаж и угрозы

Политолог Максим Жаров обратил внимание, что основной смысл высказываний Блинкена — «США не против вступления Украины в НАТО, но пока среди членов НАТО нет консенсуса по этому поводу, вопрос решен не будет». Таким образом, никаких продвижений в данном вопросе в ближайшие годы Украине ждать не следует.

США недовольны шантажом и угрозами Киева по вопросу вступления Украины в НАТО
Global Look Press  /  CNP / AdMedia

«В целом ситуация выглядит так, что Зеленский шантажом и угрозами добился от Байдена согласия встретиться с ним Вашингтоне. Американцы не сильно этим довольны и вынуждены отвечать на конкретные вопросы из Киева очередными «завтраками», — заключил Максим Жаров.

Красивые эпитеты

Политолог Владимир Карасев считает, что Вашингтон вновь бросил небольшую и сильно обглоданную «косточку для своей киевской собачки».

«Обратите внимание, как США, придумывая раз за разом новые красивые эпитеты, отказывают Украине. Вот уже готова! Все есть для вхождения в НАТО. Хорошо Украина работает! Много сделано, но нужно еще немного поработать. Еще чуть-чуть. И это будет длиться для Украины бесконечно. Никогда не будет в НАТО ни Украины, ни Грузии, ни Молдавии. Есть один путь у бывших советских республик — возврат в состав России. Так и будет», — резюмировал Владимир Карасев.

Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в Альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

Ранее эксперты выразили мнение, что Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО и проход иностранных военных судов ему необходим.

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Все новости / Украина / США недовольны шантажом и угрозами Киева по вопросу вступления Украины в НАТО
сша украина нато
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