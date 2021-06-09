Эфир: День Группы советских войск в Германии и судьбу военных обсуждают в «Патриоте»

В среду, 9 июня, с 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг, посвященный судьбе военнослужащих Западной группы войск (ЗГВ).

Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ) была сформирована 9 июня 1945 года, когда, согласно Декларации о поражении Германии, страна была разделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. В 1954 году ее преобразовали в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), а затем, в 1989-м, — в Западную группу войск.

В ходе перестройки солдаты и офицеры ЗГВ были в срочном порядке переброшены из Германии в Россию, причем буквально в чистое поле — так спешил Михаил Горбачев продемонстрировать свою лояльность западной элите.

Как сложилась судьба военнослужащих ЗГВ? Что могла получить Россия от Германии вместо «спасибо», рассказывает на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» режиссер-документалист Сергей Надеин.

Сергей Надеин — действительный член Арктической академии РАН, член Русского географического общества, член оргкомитета международного кинофестиваля «Море зовет». Режиссер десятков документальных фильмов, сценарист, автор книг, оператор, режиссер монтажа.

