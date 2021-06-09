Почему закон не решил проблему бродячих собак в России

Закон «Об ответственном обращении с животными» диктует стерилизовать, вакцинировать бездомных собак, а затем выпускать их в прежнее место обитания. При этом подвергать эвтаназии запрещено даже агрессивных, больных или старых собак.

Правы ли те, кто критикует гуманное отношение к животным? Что делать с агрессивными собаками? Как долго можно держать собаку в приюте? Правда ли, что на содержание собак в приютах зачастую выделяется больше денег, чем на содержание заключенных? Усыпляют ли собак в Европе? Кто должен контролировать численность бродячих собак в населенных пунктах? Защищает ли закон животных от догхантеров?

В среду, 9 июня, в 15:00 в Медиагруппе «Патриот» пройдет пресс-конференция представителей негосударственного благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам».

В студии на вопросы ответят:

— Татьяна Шеина, член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, а также член общественных советов при администрациях Приморского, Курортного и Невского районов;

— Кира Никитина, член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, а также член общественных советов при администрациях Выборгского, Невского и Приморского районов.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55