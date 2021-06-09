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09 июня 11:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:59
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
10:57
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
10:55
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
10:43
Шоу-бизнес
Антон Батырев впервые высказался о причинах развода с Евгенией Лозой
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Почему закон не решил проблему бродячих собак в России

Общество
Почему закон не решил проблему бродячих собак в России
pixabay.com  /  Andrey_and_Lesya

Закон «Об ответственном обращении с животными» диктует стерилизовать, вакцинировать бездомных собак, а затем выпускать их в прежнее место обитания. При этом подвергать эвтаназии запрещено даже агрессивных, больных или старых собак.

Правы ли те, кто критикует гуманное отношение к животным? Что делать с агрессивными собаками? Как долго можно держать собаку в приюте? Правда ли, что на содержание собак в приютах зачастую выделяется больше денег, чем на содержание заключенных? Усыпляют ли собак в Европе? Кто должен контролировать численность бродячих собак в населенных пунктах? Защищает ли закон животных от догхантеров?

В среду, 9 июня, в 15:00 в Медиагруппе «Патриот» пройдет пресс-конференция представителей негосударственного благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам».

В студии на вопросы ответят:

— Татьяна Шеина, член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, а также член общественных советов при администрациях Приморского, Курортного и Невского районов;

— Кира Никитина, член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, а также член общественных советов при администрациях Выборгского, Невского и Приморского районов.  

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Почему закон не решил проблему бродячих собак в России
догхантеры медиагруппа патриот бродячие собаки отлов животных
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