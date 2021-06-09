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09 июня 11:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:03
Армия
Ереван в очередной раз призвал Баку одновременно вывести войска с границы
11:03
Политика
Саммит НАТО с участием Байдена станет самым коротким за 20 лет
11:02
Общество
Геннадий Онищенко назвал возможные причины трагедии в больнице Рязани
11:01
Происшествия
ФАН публикует фото из реанимационного отделения рязанской больницы
10:59
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в рязанской больнице
10:55
Политика
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:55
Экономика
Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов
10:55
Происшествия
Последняя проверка пожарной безопасности в рязанской больнице проводилась в 2017 году
10:54
Политика
Пашинян дал указание по обмену сына на армянских военнопленных в Азербайджане
10:54
Общество
Прославившийся своей дружбой с козлом тигр Амур вновь стал отцом
10:53
Политика
Лавров: статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать
10:52
Экономика
Американская валюта впервые с прошлого года упала ниже 72 рублей
10:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина объяснила, почему не обсуждает развод с Дмитрием Исхаковым
10:52
Общество
Свыше 21 млн рублей выплат получили многодетные семьи в Дагестане
10:52
Общество
Застрявшего под капотом автомобиля котенка спасли на Кубани
10:49
Общество
Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы
10:46
Политика
Евгений Пригожин проучит Соболь в суде
10:45
Общество
Сторонники Навального не пришли защищать ФБК к зданию Мосгорсуда
10:45
Происшествия
Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске
10:45
Армия
Тактические учения спецназа ЦВО и Узбекистана начались в Красноярском крае
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Роскосмос представит Правительству РФ план создания новой орбитальной станции

Технологии
Роскосмос представит Правительству РФ план создания новой орбитальной станции
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 9 июня. Роскосмос до конца июня подготовит дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая будет представлена на рассмотрение Правительству РФ.

По его словам, специалисты завершили работу над концепцией российской орбитальной станции.

«У нас концепция готова. Мы планируем до конца июня провести первое серьезное рассмотрение этой конструкции в Правительстве РФ», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российская сторона откажется от участия в работе Международной космической станции и сфокусируется на создании собственной орбитальной базы. По его словам, МКС исчерпала свой ресурс, поэтому ее нынешнее техническое состояние оставляет желать лучшего. В ближайшем будущем российские специалисты проведут техническое обследование МКС, после чего Москва проинформирует международных партнеров о выходе из проекта.

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Все новости / Технологии / Роскосмос представит Правительству РФ план создания новой орбитальной станции
россия роскосмос орбитальная станция стан
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