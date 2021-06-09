Роскосмос представит Правительству РФ план создания новой орбитальной станции

Москва, 9 июня. Роскосмос до конца июня подготовит дорожную карту создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая будет представлена на рассмотрение Правительству РФ.

По его словам, специалисты завершили работу над концепцией российской орбитальной станции.

«У нас концепция готова. Мы планируем до конца июня провести первое серьезное рассмотрение этой конструкции в Правительстве РФ», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что российская сторона откажется от участия в работе Международной космической станции и сфокусируется на создании собственной орбитальной базы. По его словам, МКС исчерпала свой ресурс, поэтому ее нынешнее техническое состояние оставляет желать лучшего. В ближайшем будущем российские специалисты проведут техническое обследование МКС, после чего Москва проинформирует международных партнеров о выходе из проекта.