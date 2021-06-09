Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений

Москва, 9 июня. Изменения климата могут привести к большому количеству осадков и наводнений. К такому выводу пришли ученые из разных стран мира после проведенных исследований.

Интенсивность дождей с течением времени будет только усиливаться, поэтому необходимо принимать срочные меры. Избежать глобальной катастрофы поможет соблюдение Парижского соглашения, считают специалисты.

Каждый год обильные осадки по всему миру увеличивают риск наводнений, что создает опасность для инфраструктуры и населения. Исследователи проанализировали свыше 170 научных работ и установили, что увеличение суточного количества дождей в глобальном масштабе наблюдалось в XX и XXI веках.

Ученые также выяснили, что морской лед в районе Арктики может истончаться в два раза быстрее, чем считалось ранее. Это может повлиять на деятельность человека в регионе, сообщает «Ридус». Немецкие исследователи в свою очередь считают, что глобальное потепление может принести пользу человечеству.