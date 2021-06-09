Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине

Москва, 9 июня. Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков объяснил, почему певицу и телеведущую Ольгу Бузову пригласили сыграть роль в спектакле «Чудесный грузин».

По словам Боякова, исполнительницу хита «Мало половин» позвали в театр не ради хайпа. Однако худрук признался, что в театре все же думали о привлечении внимания, но это не было главной целью.

«Нам нужен был образ, уорхоловский образ, образ человека, который принадлежит массовой культуре», — объяснил Бояков в эфире канала «Россия-24».

Как отметил театральный деятель, именно массовая культура фактически начинает диктовать медийную повестку. Нужный театру образ, принадлежащий к этой культуре, получает невероятную власть, добавил художественный руководитель МХАТа.

Спектакль «Чудесный грузин», в котором играет Бузова, рассказывает о молодом Иосифе Сталине. Постановка повествует о превращении еще никому не известного Иосифа Джугашвили в советского лидера. Премьера спектакля намечена на 11 и 12 июня, сообщает сайт 360tv.ru.

Новость об участии Бузовой в спектакле о Сталине прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, МХАТ решил таким образом привлечь молодую аудиторию.