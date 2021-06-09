Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение

Москва, 9 июня. Жители России смогут увидеть затмение солнца 10 июня с 14:22 до 14:29 по московскому времени, рассказали представители Роскосмоса.

Максимум явления будет в Москве видно в 14:26, тогда Луна закроет 16% солнца. Полное кольцеобразное затмение также можно будет наблюдать на территории Якутии и Чукотки, сообщили в государственной корпорации. Полностью оно завершится в 14:33 по московскому времени чуть севернее Магадана.

«Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка. В этих районах кольцеобразное затмение с фазой 0,94 продлится 3 минуты 37 секунд при высоте Солнца над горизонтом 8 градусов, максимальная фаза наступит в 14:25», — заявили в Роскосомосе.

Жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть полное солнечное затмение в 2126 году. До конца XXI века в столичном регионе ожидаются пять неполных явлений, рассказал сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Солнечное затмение способно влиять на физическое состояние людей. В частности, оно может отразиться на людях с хроническими заболеваниями, передает «Ридус» слова заслуженного врача России, члена-корреспондента РАН Евгения Лильина.