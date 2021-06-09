Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море

София, 9 июня. Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии во время учений потерпел крушение в Черном море, передают СМИ, ссылаясь на болгарское минобороны.

Отмечается, что связь с самолетом была потеряна минувшей ночью. Он выполнял тренировочные маневры в рамках учений «Шабла 21».

В данный момент специальные службы проводят поисково-спасательную операцию, в которой задействованы силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. На место происшествия выехал министр обороны Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Иране из-за проблем с оборудованием истребителя F-5F Kowsar погибли два летчика. Из-за случайно сработавшей системы катапультирования военнослужащие получили несовместимые с жизнью травмы.