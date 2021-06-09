Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро

Москва, 9 июня. Стоимость евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорила сокращение до 0,1% к закрытию предыдущей сессии и достигла 87,95 рубля за единицу.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз курс евро находился на отметке ниже 88 рублей 19 марта 2021 года.

Курс доллара также продемонстрировал снижение на 0,14%. К 07:13 нацвалюта США торговалась на уровне 72,2 рубля за единицу.

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличивается на 0,59%, до 72,65 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,6%, достигая 70,29 доллара за баррель.

Ключевым достижением российской валюты на прошедшей неделе стал выход на уровень ниже 73 единиц к доллару. Об этом рассказал аналитик FxPro Александр Купцикевич.