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09 июня 09:35
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09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
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СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице

  /   Обновлено: 09 июня 2021 09:27
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета по Калининградской области

Рязань, 9 июня. Следственный комитет провел проверку по факту пожара в рязанской больнице и гибели людей.

Возгорание произошло ночью. В огне были процедурный кабинет и отделение реанимации. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 15 кв. м. Эвакуированы были 44 человека, трое погибли. Количество пострадавших составило десять человек, состояние восьми оценивается как тяжелое, сообщал ФАН.

Следователи считают, что произошло преступление, предусмотренное статьей о причинении смерти по неосторожности.

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Все новости / Происшествия / СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
пожар больница рязань
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