СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице

Рязань, 9 июня. Следственный комитет провел проверку по факту пожара в рязанской больнице и гибели людей.

Возгорание произошло ночью. В огне были процедурный кабинет и отделение реанимации. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 15 кв. м. Эвакуированы были 44 человека, трое погибли. Количество пострадавших составило десять человек, состояние восьми оценивается как тяжелое, сообщал ФАН.

Следователи считают, что произошло преступление, предусмотренное статьей о причинении смерти по неосторожности.