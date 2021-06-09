США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере

Вашингтон, 9 июня. Американские власти выделят из бюджета 250 млрд долларов на кампанию по противостоянию Китаю в рамках технической отрасли. Соответствующий законопроект одобрил Сенат США.

В поддержку инициативы в ходе голосования высказались 68 законодателей. Еще более 30 сенаторов идею не поддержали. Авторы предложения планируют потратить заложенные средства на развитие NASA и профильных правительственных ведомств. В частности, свыше 50 млрд долларов уйдут на борьбу с зависимостью от китайских компаний и технологий. Для этого в стране начнется модернизация производства полупроводников.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщили о планах США собрать так называемый ударный отряд. Проект призван противостоять якобы нечестным торговым практикам Китая.