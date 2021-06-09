День Группы советских войск в Германии вспомнят в России

Группа советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ) была сформирована 9 июня 1945 года, в 1954 году преобразована в Группу советских войск в Германии (ГСВГ), а затем, в 1989-м, — в Западную группу войск (ЗГВ). В ходе перестройки солдаты и офицеры ЗГВ были в срочном порядке переброшены из Германии в Россию, причем буквально в чистое поле — так спешил Михаил Горбачев продемонстрировать свою лояльность западной элите.

Как сложилась судьба военнослужащих ЗГВ, что могла получить Россия от Германии вместо «спасибо», расскажет на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» режиссер-документалист Сергей Надеин.

Брифинг пройдет в среду, 9 июня, в 13:00.

Сергей Надеин — действительный член Арктической академии РАН, член Русского географического общества, член оргкомитета Международного кинофестиваля «Море зовет». Режиссер десятков документальных фильмов, сценарист, автор книг, оператор, режиссер монтажа.

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