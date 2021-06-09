Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина

Вашингтон, 9 июня. Посол США в России Джон Салливан будет сопровождать президента Джо Байдена на саммите с российским лидером Владимиром Путиным.

Встреча глав двух государств назначена на 16 июня в Женеве. Это будет их первая личная встреча с момента вступления Байдена в должность президента США.

Посол Джон Салливан присоединится к столу переговоров. Он назвал главу Белого дома решительным защитником интересов США. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

«У нас будет отличная команда, которая поддержит его, когда мы встретимся с руководством РФ по всему комплексу насущных вопросов, которые влияют на отношения США и России», — заявил американский дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил участие посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана в саммите президентов двух стран.