Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий

Москва, 9 июня. Рейтинг новых самых востребованных профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины, выяснили в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.

Спрос на таких специалистов вырос за время пандемии в пять раз, на педиатров и терапевтов — почти в 10 раз. В настоящее время врачам телемедицины предлагают доход до 130 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Среди востребованных профессий будущего оказались специалисты строительства и навигации в условиях Арктики, где вахта приносит доход до 160 тысяч рублей, и робототехники (доход до 90 тысяч рублей). Специалисты в области экологии могут рассчитывать на доход от 60 тысяч рублей.

Стабильно востребованным остаются профессии специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), пилота дронов (от 50 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей), а также VR-архитекторы или дизайнера виртуальной реальности (от 90 тысяч рублей).

Ранее опрос показал, что большинство жителей России считают самыми уважаемыми профессиями специальности врача и учителя. Также в список уважаемых профессий попали спасатели, пожарные и военные.