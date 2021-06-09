Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга

Лос-Анджелес, 9 июня. Режиссер Брайан Фуллер, который писал сценарий для триллер-сериала «Ганнибал», станет постановщиком фильма «Кристина». Автором книги является писатель Стивен Кинг.

Киностудии Sony Pictures и Blumhouse решили перезапустить экранизацию об автомобиле-убийце. Продюсерами выступят Джейсон Блум, Винченцо Натали и Стивен Хобан. Об этом сообщает портал KinoNews.

Впервые роман «Кристина» был экранизирован режиссером Джоном Карпентером в 1983 году. В основе сюжета лежит история подростка, который меняется после покупки автомобиля Plymouth Fury 58 года. Маслкар имеет темное прошлое и собственный разум.

Режиссер Брайан Фуллер имеет богатый опыт работы с телевизионными проектами. Благодаря ему мир увидел такие популярные шоу как «Звездный путь: Дискавери», «Американские боги», «Ганнибал», «Герои» и т. д. Сообщается, что в предстоящей экранизации он не станет менять атмосферу, описанную в романе. События будут происходить в 80-е годы.

Ранее писатель Стивен Кинг вспомнил фильм, который боялся досмотреть до конца. Жуткий хоррор посоветовал ему собственный сын, когда сам «король ужасов» лежал в больнице.