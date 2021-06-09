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09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
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Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
08:48
Происшествия
Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти
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Россиян предупредили о появлении «терпеливых» телефонных мошенников

Общество
Россиян предупредили о появлении «терпеливых» телефонных мошенников
pixabay.com

Москва, 9 июня. Мошенники начали разрабатывать более «терпеливые» схемы, рассчитанные на две-три недели, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Из-за технических средств защиты и возросшей киберграмотности людей мошенникам становится труднее добиваться своих целей. Поэтому в последнее время появился тип мошенничества под видом трудоустройства на работу, рассказал РИА Новости Кузнецов.

Злоумышленник, представляясь рекрутером, предлагает высокооплачиваемую работу и несколько дней общается с соискателем. Он может даже провести видеоконференцию для собеседования, по итогам которой многие верят, что их приняли на работу с высокой зарплатой.

«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию: и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств», — сообщил зампред правления Сбербанка подчеркнув, что такое «терпеливое» мошенничество в последнее время очень часто достигает цели.

Кузнецов посоветовал не стесняться перепроверять информацию о том, кто и откуда звонит, почитать отзывы в интернете, посетить официальный сайт компании и позвонить по указанным телефонам.

Ранее эксперты из компании Bi.Zone выяснили, что телефонные мошенники стали намного реже представляться службой безопасности банков, так как клиенты уже не верят этим звонкам. В июле прошлого года на подобные звонки поступило 26 170 жалоб, однако в апреле 2021 года число подобных обращений снизилось до 13 546 случаев.

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мошенничество сбербанк мошенники
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