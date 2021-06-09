Россиян предупредили о появлении «терпеливых» телефонных мошенников

Москва, 9 июня. Мошенники начали разрабатывать более «терпеливые» схемы, рассчитанные на две-три недели, предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Из-за технических средств защиты и возросшей киберграмотности людей мошенникам становится труднее добиваться своих целей. Поэтому в последнее время появился тип мошенничества под видом трудоустройства на работу, рассказал РИА Новости Кузнецов.

Злоумышленник, представляясь рекрутером, предлагает высокооплачиваемую работу и несколько дней общается с соискателем. Он может даже провести видеоконференцию для собеседования, по итогам которой многие верят, что их приняли на работу с высокой зарплатой.

«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию: и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств», — сообщил зампред правления Сбербанка подчеркнув, что такое «терпеливое» мошенничество в последнее время очень часто достигает цели.

Кузнецов посоветовал не стесняться перепроверять информацию о том, кто и откуда звонит, почитать отзывы в интернете, посетить официальный сайт компании и позвонить по указанным телефонам.

Ранее эксперты из компании Bi.Zone выяснили, что телефонные мошенники стали намного реже представляться службой безопасности банков, так как клиенты уже не верят этим звонкам. В июле прошлого года на подобные звонки поступило 26 170 жалоб, однако в апреле 2021 года число подобных обращений снизилось до 13 546 случаев.