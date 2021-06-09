Принц Чарльз высказался о рождении своей внучки

Лондон, 9 июня. Принц Уэльский посетил завод BMW Mini, где произнес речь относительно разработки технологий и связал это с рождением своей внучки Лилибет Дианы.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл сообщили, что 4 июня у них родилась дочь Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор, которая стала вторым ребенком в семье. Для принца Уэльского это уже пятый внук, поскольку у герцога и герцогини Кембриджских есть трое детей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Развитие технологий — это жизненно важно для поддержания здоровья нашего мира для будущих поколений. Я слишком хорошо осознаю это сегодня, недавно став дедушкой в пятый раз», — объявил 72-летний принц Чарльз.

Он добавил, что такие радостные новости действительно напоминают о необходимости постоянных инноваций в этой области, особенно в сфере устойчивой технологии аккумуляторных батарей. По его мнению, это наследие, которое нынешнее поколение оставляет последующим.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл оскорбили королеву Великобритании Елизавету II именем своей дочери.