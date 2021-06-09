Миллионы доз вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности остались в США

Вашингтон, 9 июня. Специалисты в США пытаются решить, что делать с миллионами доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson, у которых истекает срок годности, сообщает Wall Street Journal.

Источники издания отмечают, что федеральные власти, управления здравоохранения штатов и больницы «спешно решают», как использовать препарат.

«Перспектива того, что в США так много доз будет потрачено впустую, когда в развивающихся странах имеется их острая нехватка, вынуждает администрацию Байдена поделиться запасами», — говорится в материале.

Властям США трудно использовать вакцину или передать ее другим странам в столь сжатые сроки. Одной из причин того, что вакцина не была использована, стала приостановка ее распространения в апреле. Регулирующие органы США тогда выясняли, может ли препарат от J&J вызывать образование тромбов.

В мае финский институт здоровья и социального обеспечения принял решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson. Представитель института Эмма Каяндер объяснила, что препарат Johnson & Johnson имеет опасные побочные эффекты.