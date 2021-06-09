Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»

Москва, 9 июня. Российский Центробанк отозвал лицензию у «Энергомашбанка».

Кредитная организация лишилась лицензии на осуществление банковских операций 9 июня. Об этом сообщили в ЦБ РФ.

Банк России принял такое решение, так как «Энергомашбанк» полностью утратил свой капитал, нарушал федеральные законы, а также реализовывал высоко-рисковую бизнес-модель. Низкое качество исполнения банком требований ЦБ РФ о доформировании необходимых резервов привело к полной утрате капитала.

Также «Энергомашбанк» из-за потери своей ликвидности не мог исполнять обязательства перед кредиторами. Собственники организации не смогли повысить финансовую устойчивость кредитной организации.

Ранее Центробанк России аннулировал лицензию «Заубер Банка». Кредитную организацию обвинили в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.