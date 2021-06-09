Около 15% россиян планируют продлить 12 июня отпусками или отгулами

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 09:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
08:48
Происшествия
Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти
Все новости
09 июня 09:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
08:48
Происшествия
Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти
Все новости

Около 15% россиян планируют продлить 12 июня отпусками или отгулами

Общество
Около 15% россиян планируют продлить 12 июня отпусками или отгулами
pixabay.com

Москва, 9 июня. Около 15% россиян собираются продлить День России (12 июня) отгулами или отпусками, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В этом году праздник выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник, 14 июня. Поэтому ближайшие выходные в России будут длинными.

«57% россиян не будут продлять День России дополнительными днями отдыха: «В нашей компании все отдыхают строго по графику отпусков», 15% россиян планируют присоединить отгулы и дни отпуска к 12 июня, чтобы отдохнуть подольше: «Подгадываю такие моменты», 13% респондентов пока не решили, а 15% работают по сменному графику», — цитирует исследование ТАСС.

Реже всех отдых на 12 июня продлевает молодежь до 24 лет (12%). Чаще остальных присоединять отгулы или отпуска ко Дню России планируют респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

Исследование проводилось с 1 по 7 июня 2021 года во всех округах России. В нем участвовали более 1,6 тыс. имеющих постоянную работу россиян старше 18 лет.

Ранее проведенный сервасами «Работа.ру» и «СберАвто» опрос показал, что большинство россиян этим летом собираются провести отпуск, путешествуя по городам своей страны. В Москве и Подмосковье готовы провести летний отпуск 14% опрошенных. Еще 12% респондентов поедут на курорты Крыма.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Около 15% россиян планируют продлить 12 июня отпусками или отгулами
опрос отпуск день россии
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 152339 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 129222 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 80808 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 66497 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 47830 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru