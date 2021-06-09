Около 15% россиян планируют продлить 12 июня отпусками или отгулами

Москва, 9 июня. Около 15% россиян собираются продлить День России (12 июня) отгулами или отпусками, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В этом году праздник выпадает на субботу, и выходной переносится на понедельник, 14 июня. Поэтому ближайшие выходные в России будут длинными.

«57% россиян не будут продлять День России дополнительными днями отдыха: «В нашей компании все отдыхают строго по графику отпусков», 15% россиян планируют присоединить отгулы и дни отпуска к 12 июня, чтобы отдохнуть подольше: «Подгадываю такие моменты», 13% респондентов пока не решили, а 15% работают по сменному графику», — цитирует исследование ТАСС.

Реже всех отдых на 12 июня продлевает молодежь до 24 лет (12%). Чаще остальных присоединять отгулы или отпуска ко Дню России планируют респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

Исследование проводилось с 1 по 7 июня 2021 года во всех округах России. В нем участвовали более 1,6 тыс. имеющих постоянную работу россиян старше 18 лет.

Ранее проведенный сервасами «Работа.ру» и «СберАвто» опрос показал, что большинство россиян этим летом собираются провести отпуск, путешествуя по городам своей страны. В Москве и Подмосковье готовы провести летний отпуск 14% опрошенных. Еще 12% респондентов поедут на курорты Крыма.