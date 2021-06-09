Сбербанк зафиксировал снижение популярности фишинга в России

Москва, 9 июня. Сбербанк отметил уменьшение количества вирусных компьютерных атак на физических лиц в прошлом году и фиксирует падение числа фишинговых сайтов в последние месяцы.

Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов отметил, что Сбербанк выявляет около 100 фишинговых сайтов каждую неделю. Такие ресурсы в режиме онлайн определяет платформа аналитической разведки киберугроз.

«Мы за более чем полтора года выявили 16 тысяч таких сайтов в нашей стране. Это огромная цифра, конечно. Сейчас, в апреле-мае, мы зафиксировали некоторое уменьшение их числа, но все равно около 100 фишинговых сайтов в неделю мы выявляем», — сообщил РИА Новости Кузнецов.

По его словам, банк после выявления таких ресурсов действует в зависимости от места их регистрации. В российской зоне интернета добиться блокировки фишинговых сайтов обычно удается за полтора-два дня, уточнил Кузнецов.

Ранее старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов заявил, что основными мошенническими схемами остаются СМС-рассылки от лица банка с похожим номером и фишинг, направленный на получение кода, необходимого для оплаты. Злоумышленники также могут воспользоваться методами социальной инженерии или телефонным фишингом.