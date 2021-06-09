Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти

Харьков, 9 июня. Взрыв прогремел в Основянском районе минувшей ночью, когда неизвестный мужчина бросил гранату в людей. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции Харьковской области.

Число раненных в результате взрыва гранаты увеличилось до пяти, среди них двое подростков. Ранее сообщалось о трех пострадавших. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

За фактом вибуху гранати в Основ"янському районі Харкова поліція відкрила кримінальні провадження. https://t.co/fk4TVbijgY pic.twitter.com/41cvIf6fSb — Поліція Харківської області (@PoliceKharkiv) June 9, 2021

Ранее житель Калининградской области чуть не убил женщину за отказ познакомиться.