Найден повреждающий клетки легких белок коронавируса SARS-CoV-2

Вашингтон, 9 июня. Ученые из США построили первую подробную модель контакта коронавируса с ключевым белком клеток человеческих легких SARS-CoV-2, сообщает Nature Communications.

Работу провели сотрудники Брукхейвенской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Их результаты помогли разгадать причину смертельно опасных повреждений органов, которые вызывает SARS-CoV-2.

Белок оболочки Е находится на внешней поверхности вируса и помогает его проникновению в клетку, а также дальнейшей репликации. Кроме того, он играет решающую роль в перехвате белков человека для облегчения передачи вируса другим клеткам. Ученые считают, что белок Е действует через связывание с органическими соединениями PALS1, препятствуя плотному примыканию клеток друг к другу.

Ослабление межклеточных связей помогает вирусам попадать из легких в кровоток, чтобы заразить другие органы, в том числе печень, почки и кровеносные сосуды. Нарушение контактов между клетками легких вынуждает иммунные клетки ликвидировать повреждения, высвобождая цитокины. Но иммунный ответ может вызвать системное воспаление, «цитокиновый шторм» и острый респираторный дистресс-синдром.

Ранее в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили, что частота осложнений у перенесших коронавирус людей увеличилась. У них возникает тромбоз, сердечно-сосудистые патологии и ментальные нарушения.