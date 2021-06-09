Суперкомпьютер предсказал победителя Евро-2020

Москва, 9 июня. Суперкомпьютер, разработанный футбольными экспертами Sportradar, вычислил национальную команду, которая победит на чемпионате Европы по футболу в 2021 году.

Машина считает, что триумфатором соревнования станет сборная-аутсайдер. Об этом сообщает издание Mirror.

Первое место на Евро-2020 должна занять Чехия, которая в финальном матче победит Данию. Суперкомпьютер спрогнозировал, что датчане обыграют Англию полуфинале со счетом 3:2.

Чехии и Дании ранее уже удавалось поразить болельщиков. Первые доходили до финала в 1996 году, где проиграли Германии. Скандинавская страна стала победителем Евро-1992. Предполагается, что сборная Англии выиграет все три групповых матча. Затем подопечные Гарета Саутгейта обыграют Францию со счетом 3:1, после чего в четвертьфинале победят Польшу со счетом 3:2.

«Мы использовали широту наших технических возможностей для моделирования турнира, обрабатывая миллионы файлов данных за последние 20 лет, чтобы определить победившую команду. Футбол непредсказуем, это одна из тех вещей, которые мы больше всего любим в этой игре, но мало кто из болельщиков поставил бы Чехию и Данию в финал», — заявил региональный исполнительный директор Sportradar Вернер Бехер.

Суперкомпьютер спрогнозировал, что на своем победном пути Чехия одержит верх над Испанией, Германией и Португалией, чем фактически повторит судьбу сборной Греции.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Украины составили командный плейлист, в котором существенное место занимают треки российских исполнителей.