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09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
08:48
Происшествия
Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти
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Суперкомпьютер предсказал победителя Евро-2020

Спорт
Суперкомпьютер предсказал победителя Евро-2020
Global Look Press  /  FrankHoermann/SVEN SIMON via www

Москва, 9 июня. Суперкомпьютер, разработанный футбольными экспертами Sportradar, вычислил национальную команду, которая победит на чемпионате Европы по футболу в 2021 году.

Машина считает, что триумфатором соревнования станет сборная-аутсайдер. Об этом сообщает издание Mirror.

Первое место на Евро-2020 должна занять Чехия, которая в финальном матче победит Данию. Суперкомпьютер спрогнозировал, что датчане обыграют Англию полуфинале со счетом 3:2.

Чехии и Дании ранее уже удавалось поразить болельщиков. Первые доходили до финала в 1996 году, где проиграли Германии. Скандинавская страна стала победителем Евро-1992. Предполагается, что сборная Англии выиграет все три групповых матча. Затем подопечные Гарета Саутгейта обыграют Францию со счетом 3:1, после чего в четвертьфинале победят Польшу со счетом 3:2.

«Мы использовали широту наших технических возможностей для моделирования турнира, обрабатывая миллионы файлов данных за последние 20 лет, чтобы определить победившую команду. Футбол непредсказуем, это одна из тех вещей, которые мы больше всего любим в этой игре, но мало кто из болельщиков поставил бы Чехию и Данию в финал», — заявил региональный исполнительный директор Sportradar Вернер Бехер.

Суперкомпьютер спрогнозировал, что на своем победном пути Чехия одержит верх над Испанией, Германией и Португалией, чем фактически повторит судьбу сборной Греции.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Украины составили командный плейлист, в котором существенное место занимают треки российских исполнителей.

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Все новости / Спорт / Суперкомпьютер предсказал победителя Евро-2020
футбол евро-2020 прогнозы суперкомпьютер
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