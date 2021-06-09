Рыжий из «Иванушек» объяснил свое поведение на «пьяном» концерте

Москва, 9 июня. Солиста поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова заподозрили в том, что 5 июня на танцевальном фестивале Esquire Weekend он вышел на сцену пьяным.

Солист российской поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов назвал «наглой ложью» новость о том, что он вышел на сцену в нетрезвом виде. По его словам, 5 июня, помимо фестиваля, группа выступала еще на свадьбе и дне рождения.

«У нас в этот день было три концерта <...> уик-энд офигительный, концерт, народ весь подпевал, кайфовал. <...> А вот так, как я двигаюсь на сцене, я двигаюсь последние 25 лет», — объяснил музыкант в беседе NEWS.ru.

Напомним, что 5 июня в Москве на территории «Хлебозавода» состоялся фестиваль Esquire Weekend. Зрители были убеждены, что Рыжий из «Иванушек» выступал «под градусом». Он странно двигался, еле стоял на ногах, забывал слова песен.

Недавно певец Кирилл Туриченко, скрывавшийся в костюме Носорога в шоу «Маска», рассказал о реакции людей на его участие в этом телепроекте. Он признался, что не собирается уходить из «Иванушек International», несмотря на все просьбы и предложения.