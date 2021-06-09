Россияне назвали главным условием счастья высокую зарплату

Москва, 9 июня. Опрос показал, что россияне считают тремя главными столпами счастья достойный заработок, хорошие условия жизни и крепкую семью.

Согласно исследованию, хорошую зарплату выбрали 57% опрошенных, хорошие условия жизни — 53%, крепкую семью — 52% респондентов. Из менее популярных вариантов опрошенные заявили об успехах детей и любимой работе: об этом заявили 45% и 43% участников опроса соответственно, передает RT.

Еще треть сообщили, что увлечения и хобби делают их счастливыми, а 32% радуются жизни благодаря своему партнеру по отношениям или супругу. Из других популярных вариантов ответа россияне выбрали хорошую погоду (27%) и преданных друзей (26%). Небольшую долю опрошенных делает счастливыми мысль о мире во всем мире.

Недавно нумерологи рассказали, как номер квартиры влияет на жизнь владельца. По мнению специалистов, счастье в квартире возможно лишь в том случае, если энергетика жильцов совпадает с ее нумерологическим значением.