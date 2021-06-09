Британцы в ярости от досрочного освобождения маньяка-педофила

Лондон, 9 июня. Британская комиссия по условно-досрочному освобождению отпускает на свободу мужчину, который 40 лет назад изнасиловал и убил двух девочек. В Сети возмущены этим решением.

Гражданин Великобритании Колин Питчфорк в 1980 году совершил тяжкое преступление в графстве Лестершир. Он является первым убийцей, который был осужден в результате ДНК-доказательств. В 1988 году его приговорили к пожизненному заключению, но теперь он, судя по всему, покинет исправительное учреждение. Об этом сообщает Regnum.

«Если бы это была моя дочь, я бы его поджидал», — написал @plyons45.

Другой пользователь отметил, что далеко не во всех странах «пожизненный» срок является буквальным наказанием. В большинстве государств даже самые опасные преступники могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Он согласен с этой практикой, но должны быть исключения. По его мнению, Питчфорк не должен увидеть белый свет.

«Если правовая система думает, что это нормально — отпускать убийцу и насильника двух детей, тогда она не служит своей цели. Мне плевать, если он «исправился», подходящее для него наказание за его преступления — лишение свободы навсегда. Что-то меньшее оскорбляет жертв и их семьи», — прокомментировал @AntrimChicane.

Еще один комментатор подчеркнул, что жертвы убийцы не воскреснут. Он считает, что маньяк должен «гнить в тюрьме». Питчфорк забрал у девочек жизни до того, как они их начали.

Ранее стало известно, что житель Москвы спас 52-летнюю женщину от маньяка. Преступник испугался появления свидетеля, который был с собакой.