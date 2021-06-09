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09 июня 09:33
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новостей
09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
08:48
Происшествия
Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти
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Британцы в ярости от досрочного освобождения маньяка-педофила

Общество
Британцы в ярости от досрочного освобождения маньяка-педофила
pixabay.com  /  Ichigo121212

Лондон, 9 июня. Британская комиссия по условно-досрочному освобождению отпускает на свободу мужчину, который 40 лет назад изнасиловал и убил двух девочек. В Сети возмущены этим решением.

Гражданин Великобритании Колин Питчфорк в 1980 году совершил тяжкое преступление в графстве Лестершир. Он является первым убийцей, который был осужден в результате ДНК-доказательств. В 1988 году его приговорили к пожизненному заключению, но теперь он, судя по всему, покинет исправительное учреждение. Об этом сообщает Regnum.

«Если бы это была моя дочь, я бы его поджидал», — написал @plyons45.

Другой пользователь отметил, что далеко не во всех странах «пожизненный» срок является буквальным наказанием. В большинстве государств даже самые опасные преступники могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Он согласен с этой практикой, но должны быть исключения. По его мнению, Питчфорк не должен увидеть белый свет.

«Если правовая система думает, что это нормально — отпускать убийцу и насильника двух детей, тогда она не служит своей цели. Мне плевать, если он «исправился», подходящее для него наказание за его преступления — лишение свободы навсегда. Что-то меньшее оскорбляет жертв и их семьи», — прокомментировал @AntrimChicane.

Еще один комментатор подчеркнул, что жертвы убийцы не воскреснут. Он считает, что маньяк должен «гнить в тюрьме». Питчфорк забрал у девочек жизни до того, как они их начали.

Ранее стало известно, что житель Москвы спас 52-летнюю женщину от маньяка. Преступник испугался появления свидетеля, который был с собакой.

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Все новости / Общество / Британцы в ярости от досрочного освобождения маньяка-педофила
великобритания педофил тюрьма маньяк
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