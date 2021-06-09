Пирс Морган раскритиковал Ратаковски за материнские навыки

Лондон, 9 июня. Британский телеведущий Пирс Морган обрушился с критикой на супермодель Эмили Ратаковски из-за того, что она неправильно держит своего сына на фотографиях в Instagram.

Скандальный журналист неоднократно резко высказывался относительно принца Гарри и его жены Меган Маркл. Однако в этот раз он через свой аккаунт в Twitter выразил недовольство американской актрисе.

«Это не самый удачный способ, чтобы держать ребенка. Не стоит публиковать такое на многомиллионную аудиторию, иначе люди подумают, что это вариант нормы. С удовольствием дал бы вам несколько советов, если у вас появится желание узнать, как нужно обращаться с детьми», — возмутился Морган.

Пользователи Twitter согласились с мнением телеведущего. Один из комментаторов выразил надежду, что с ребенком все в порядке.

«Она выглядит совершенно не заинтересованной в комфорте своего ребенка. Он для нее просто аксессуар, чтобы прорекламировать свой бренд купальников», — отметил один из подписчиков Моргана.

Ранее источники британского издания The Sun сообщили, что Меган Маркл тайно звонила герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, чтобы уладить семейный конфликт.