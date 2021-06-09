Пирс Морган раскритиковал Ратаковски за материнские навыки

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 09:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
08:48
Происшествия
Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти
Все новости
09 июня 09:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:32
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:26
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
08:48
Происшествия
Число раненных при взрыве гранаты в Харькове увеличилось до пяти
Все новости

Пирс Морган раскритиковал Ратаковски за материнские навыки

Шоу-бизнес
Пирс Морган раскритиковал Ратаковски за материнские навыки
instagram.com  /  @emrata

Лондон, 9 июня. Британский телеведущий Пирс Морган обрушился с критикой на супермодель Эмили Ратаковски из-за того, что она неправильно держит своего сына на фотографиях в Instagram.

Скандальный журналист неоднократно резко высказывался относительно принца Гарри и его жены Меган Маркл. Однако в этот раз он через свой аккаунт в Twitter выразил недовольство американской актрисе.

«Это не самый удачный способ, чтобы держать ребенка. Не стоит публиковать такое на многомиллионную аудиторию, иначе люди подумают, что это вариант нормы. С удовольствием дал бы вам несколько советов, если у вас появится желание узнать, как нужно обращаться с детьми», — возмутился Морган.

Пользователи Twitter согласились с мнением телеведущего. Один из комментаторов выразил надежду, что с ребенком все в порядке.

«Она выглядит совершенно не заинтересованной в комфорте своего ребенка. Он для нее просто аксессуар, чтобы прорекламировать свой бренд купальников», — отметил один из подписчиков Моргана.

Ранее источники британского издания The Sun сообщили, что Меган Маркл тайно звонила герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон, чтобы уладить семейный конфликт.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Пирс Морган раскритиковал Ратаковски за материнские навыки
дети instagram Пирс Морган Эмили Ратаковски
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 151995 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 129198 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 80726 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 66368 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 47654 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru