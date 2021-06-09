Сбербанк объяснил, почему мошенникам бессмысленно красть биометрию

Москва, 9 июня. На данный момент кража биометрических данных не имеет смысла для мошенников, потому что эту информацию невозможно использовать для воровства средств с лицевого счета.

Биометрические данные — не просто запись голоса или фотография. Это набор параметров, которые эффективны лишь тогда, когда их запомнила система, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Он бесполезен вне этой системы и не может быть использован для «входа» от лица клиента, из этих параметров невозможно восстановить исходные данные», — пояснил специалист.

Тем не менее опасности «цифрового будущего», в котором у человека могут красть биометрические данные и автоматически получать доступ ко всем счетам и средствам, исключать нельзя. Однако пока что такого риска нет, заключил Кузнецов.

Недавно Минтранс РФ сообщил, в каком году планируется запустить биометрию в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах. По информации ведомства, нововведение внедрят уже через три года.