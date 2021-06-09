Больше 20 жителей села Ваеги покинули свои жилища из-за паводка на Чукотке

Анадырь, 9 июня. Паводок заставил больше 20 человек покинуть свои жилища в селе Ваеги на Чукотке.

Пострадавших от стихии разместили в пункте временного размещения, у родных и знакомых. Эту информацию ТАСС сообщила пресс-служба окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

В пункте временного размещения расположились восемь человек, среди которых двое детей. Другие 17 пострадавших находятся у родственников и знакомых, сообщило ведомство.

Пресс-служба рассказала, что сейчас уровень воды в реке Майн составляет 1085 см. Это стало причиной подтопления 24 домов и 59 придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что бурый медведь сбежал в Мытищах в Подмосковье. СМИ сообщают, что зверь содержался в гольф-клубе.