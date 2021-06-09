Рязанская больница после пожара работает в штатном режиме

Рязань, 9 июня. Больница имени Семашко в Рязани, где произошел пожар в реанимационном отделении, продолжает работать в штатном режиме, сообщили в региональном правительстве.

В ночь на среду в реанимационном отделении больницы произошел пожар. В результате случившегося три человека погибли и восемь пострадали. Причиной смерти, по данным рязанского правительства, стало отравление угарным газом.

«Пострадавших перевели в другие корпуса, часть направили в специализированные лечебно-профилактические учреждения», — приводит РИА Новости слова представителя рязанских властей.

Еще до приезда пожарных медсестры рязанской больницы начали тушить пожар и спасать пациентов. Одна из свидетельниц происшествия получила 75% ожогов тела.