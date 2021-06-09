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новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
Армия
Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту
07:00
Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
07:00
Украина
Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования
06:44
Политика
Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
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Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение

Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Москва, 9 июня. Оперная певица Мария Максакова пожаловалась на нелегкое финансовое положение. По словам артистки, она «бедствует» с младшим сыном.

Максакова вновь появилась в эфире федеральных российских каналов. На этот раз в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» она посетовала, что ее 13-летняя дочь от бизнесмена Владимира Тюрина решила судиться с ней из-за квартиры. Под прицелом камер певица позвонила дочке. Та с первых секунд разговора поинтересовалась у матери, разговаривает ли она с ней перед камерами. На некоторое время Максакова отошла от операторов, заверив, что рядом никого нет, но вскоре вернулась.

«Я тебе эту квартиру не дарила, потому что мне она досталась от моего отца! Пусть тебе твой отец хоть что-нибудь подарит», — обратилась она к дочери по телефону в эфире.

По мнению певицы, отец использует дочь и настраивает ее против матери. Девочка при этом напомнила матери, что та подарила ей квартиру, но потом решила отобрать обратно. Максакова же считает иначе.

«Во что ты превращаешься? Я считаю деньги, у меня есть тысяча или полторы тысячи долларов на еду и все остальное. Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!» — призналась артистка.

Во время разговора 13-летняя девочка защищала отца, а когда мать посыпала в ее адрес обвинения, она чуть не расплакалась.

Сама Максакова переживает не лучшие времена в жизни. В прошлом месяце она подала в суд на Тюрина, обвиняя его в том, что тот препятствует ее общению с детьми. Артистка считает, что бывший гражданский муж настраивает наследников против нее.

На иждивении певицы находится только младший из ее троих детей Ваня, рожденный от Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Артистка бежала с супругом на Украину, а в конце прошлого года вернулась в Россию, где у нее остались двое детей. Не сложились отношения у оперной певицы и с родной матерью знаменитой актрисой Людмилой Максаковой. Вернувшись в Россию, звезда неоднократно жаловалась в эфирах ток-шоу, что мать отказалась с ней общаться.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
мария максакова максакова тюрин
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