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новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
Армия
Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту
07:00
Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
07:00
Украина
Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования
06:44
Политика
Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
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«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию

Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 9 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Германию, чтобы обсудить вступление в НАТО. Пользователи соцсетей высмеяли намерения представителя государства.

МИД должен встретиться с политическими партиями и руководством бундестага. Однако украинцы считают, что этим шагом министр позорит страну. Об этом сообщает Regnum.

«А народ они спросили? Хотим мы в НАТО и ЕС? Или они только о себе думают?» — поинтересовалась Лилия К.

Петр М. сожалеет о том, что на подобных встречах не делают запись разговора. Народу не дают послушать самое интересное.

«Попрошайке могут дать пару центов и процент надежды. Один, не более», — добавил Vladimir O.

Александр С. иронично отметил, что если Кулеба ударит по столу кулаком, то Украину возьмут и в НАТО, и в ЕС, и в ВОЗ, и в Пентагон. Он поинтересовался, а известен ли номер палаты, где лежит политик?

«Их в дверь, они в окно, а потом через трубу полезут!» — добавил Андрей Л.

Павел Л. уверен, что хорошие новости стоит ждать минимум 30 лет. Олег П. отметил, что ситуация, конечно смешная, но до тех пор, пока не вспоминаешь, что такие визиты осуществляются за счет налогоплательщиков.

«Почему-то после майдана в голове всегда фраза «тупой, ещё тупее», — отметила Оля Л.

Ранее в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснили, почему США и Евросоюз устали от Украины.

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украина евросоюз нато германия соцсети
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