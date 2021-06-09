«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию

Киев, 9 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Германию, чтобы обсудить вступление в НАТО. Пользователи соцсетей высмеяли намерения представителя государства.

МИД должен встретиться с политическими партиями и руководством бундестага. Однако украинцы считают, что этим шагом министр позорит страну. Об этом сообщает Regnum.

«А народ они спросили? Хотим мы в НАТО и ЕС? Или они только о себе думают?» — поинтересовалась Лилия К.

Петр М. сожалеет о том, что на подобных встречах не делают запись разговора. Народу не дают послушать самое интересное.

«Попрошайке могут дать пару центов и процент надежды. Один, не более», — добавил Vladimir O.

Александр С. иронично отметил, что если Кулеба ударит по столу кулаком, то Украину возьмут и в НАТО, и в ЕС, и в ВОЗ, и в Пентагон. Он поинтересовался, а известен ли номер палаты, где лежит политик?

«Их в дверь, они в окно, а потом через трубу полезут!» — добавил Андрей Л.

Павел Л. уверен, что хорошие новости стоит ждать минимум 30 лет. Олег П. отметил, что ситуация, конечно смешная, но до тех пор, пока не вспоминаешь, что такие визиты осуществляются за счет налогоплательщиков.

«Почему-то после майдана в голове всегда фраза «тупой, ещё тупее», — отметила Оля Л.

Ранее в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснили, почему США и Евросоюз устали от Украины.