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новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
Армия
Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту
07:00
Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
07:00
Украина
Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования
06:44
Политика
Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
Все новости

Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США

Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 9 июня. Deutsche Bank в очередном отчете, выпущенном сегодня, анализируя нынешнюю экономическую ситуацию в США, проводит параллели с кризисами прошлого века.

На США надвигается один худших инфляционных периодов в истории. Страна может погрязнуть в серьезный кризис, как это было в период 1940-х – начало 1950-х годов. Из опубликованного отчета Deutsche Bank следует, что ситуация усугубляется на фоне повышенных государственных расходов и мягкой денежно-кредитной политики.

Сейчас в сбережениях США около 2 триллионов долларов. Они были накоплены гражданами с начала пандемии коронавируса, когда путешествия «накрылись» и многие предприятия приостановили свою работу.

По мнению главного экономиста Deutsche Bank Дэвида Фолкертса-Ландау, задержка в реагировании на инфляционные процессы может привести к значительной рецессии и спровоцировать цепочку финансовых проблем во всем мире, особенно на развивающихся рынках.

Ранее аналитик назвал подходящие для замены доллара активы. Некоторые инвесторы рассчитывают на биткоин как на средство защиты от обесценивания доллара.

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сша экономика вашингтон кризис
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