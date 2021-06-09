Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США

Вашингтон, 9 июня. Deutsche Bank в очередном отчете, выпущенном сегодня, анализируя нынешнюю экономическую ситуацию в США, проводит параллели с кризисами прошлого века.

На США надвигается один худших инфляционных периодов в истории. Страна может погрязнуть в серьезный кризис, как это было в период 1940-х – начало 1950-х годов. Из опубликованного отчета Deutsche Bank следует, что ситуация усугубляется на фоне повышенных государственных расходов и мягкой денежно-кредитной политики.

Сейчас в сбережениях США около 2 триллионов долларов. Они были накоплены гражданами с начала пандемии коронавируса, когда путешествия «накрылись» и многие предприятия приостановили свою работу.

По мнению главного экономиста Deutsche Bank Дэвида Фолкертса-Ландау, задержка в реагировании на инфляционные процессы может привести к значительной рецессии и спровоцировать цепочку финансовых проблем во всем мире, особенно на развивающихся рынках.

Ранее аналитик назвал подходящие для замены доллара активы. Некоторые инвесторы рассчитывают на биткоин как на средство защиты от обесценивания доллара.