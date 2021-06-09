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новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
Армия
Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту
07:00
Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
07:00
Украина
Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования
06:44
Политика
Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
Все новости

Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями

Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
Pr Scr youtube.com

Москва, 9 июня. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева всегда открыта к экспериментам и спокойно реагирует на изменения во внешности.

Недавно Гузеева снова удивила своих поклонников в Сети, разместив видео в Stories. Во время подготовки к очередному выпуску «Давай поженимся» стилисты накрутили телеведущей африканские кудри.

«Вот мне Сашка крутил целый день волосы. Это я в защиту всех угнетенных. Мы такие все толерантные», — сказала Гузеева, исполнив песню Леонида Агутина «Парень чернокожий».

По словам звезды, головной убор ей сделали из обычной реквизиторской наволочки.

«Сделали вот такую красоту. В общем, ждите», — сказала она.

Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
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Ранее Лариса Гузеева показала дом в Петербурге, в котором прожила много лет. Известная телеведущая Лариса Гузеева отправилась на отдых в Санкт-Петербург в компании дочери и подруги. Во время поездки она посетила дом, в котором когда-то жила.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
гузеева прическа образ
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