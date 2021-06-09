Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями

Москва, 9 июня. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева всегда открыта к экспериментам и спокойно реагирует на изменения во внешности.

Недавно Гузеева снова удивила своих поклонников в Сети, разместив видео в Stories. Во время подготовки к очередному выпуску «Давай поженимся» стилисты накрутили телеведущей африканские кудри.

«Вот мне Сашка крутил целый день волосы. Это я в защиту всех угнетенных. Мы такие все толерантные», — сказала Гузеева, исполнив песню Леонида Агутина «Парень чернокожий».

По словам звезды, головной убор ей сделали из обычной реквизиторской наволочки.

«Сделали вот такую красоту. В общем, ждите», — сказала она.

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Ранее Лариса Гузеева показала дом в Петербурге, в котором прожила много лет. Известная телеведущая Лариса Гузеева отправилась на отдых в Санкт-Петербург в компании дочери и подруги. Во время поездки она посетила дом, в котором когда-то жила.