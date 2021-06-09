Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»

Буэнос-Айрес, 9 июня. Первая партия сырья для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлена в Аргентину. Об этом сообщает Минздрав республики.

Самолет «Аргентинских авиалиний» во вторник вылетел из России и доставил в Аргентину 81 тыс. доз первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и 400 тыс. доз второго компонента.

Помимо этого, в страну доставлена партия сырья, для производства вакцины на территории страны. «Спутник V» будет выпускаться в Аргентине под названием «Спутник VIDA».

En plena descarga del primer lote de principio activo que se usará para producir la vacuna @sputnikvaccine en nuestro país ????????✈️????????. #AerolíneaDeBandera pic.twitter.com/Cy2epMADmn — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) June 8, 2021

Напомним, 4 июня президент компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас объявил о запуске производства вакцины «Спутник V» в Аргентине.