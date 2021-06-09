Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных

Рязань, 9 июня. Две медсестры до прибытия пожарных оперативно начали тушить возникший возгорание в реанимации больницы имени Н. А. Семашко, в ходе чего одна из них сильно пострадала.

Три человека погибли, еще десять пострадали при пожаре в реанимации Клинической больницы имени Семашко в результате пожара. Все погибшие и пострадавшие из одной палаты.

Сразу в момент возгорания в реанимационное отделение прибежала медсестра, следом за ней — вторая с огнетушителем. Женщины оперативно приступили к ликвидации пожара до прибытия спасателей.

«В результате первая свидетельница происшествия получила 75% ожогов тела», — сообщил источник в медицинских кругах.

Напомним, что на месте происшествия работали четыре пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.