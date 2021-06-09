Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы

Рязань, 9 июня. Причиной гибели пациентов при возгорании в отделении реанимации больницы имени Семашко в Рязани стало отравление продуктами горения.

Такой информацией поделилось региональное правительство, сообщает РИА Новости.

«Гибель от отравления угарным газом троих подтверждаем», — отметил собеседник издания.

О пожаре в одном из медучреждений Рязани стало известно утром в среду, 9 июня. Как сообщал ФАН, в результате происшествия три человека погибли, еще 10 пострадали. Информацию об этом позже подтвердили в главном управлении МЧС России по региону.