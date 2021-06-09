Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 июня 08:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
Армия
Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту
07:00
Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
07:00
Украина
Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования
06:44
Политика
Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
Все новости
09 июня 08:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:00
Экономика
Экономист указал на слабые места политики США против «Северного потока — 2»
07:52
Шоу-бизнес
Мария Максакова пожаловалась на «бедственное» положение
07:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве супруги главного врача Искитимской ЦГБ
07:45
Происшествия
Медсестры рязанской больницы бросились спасать пациентов до приезда пожарных
07:45
Общество
«Их в дверь, они в окно»: в Сети возмущены визитом МИД Украины в Германию
07:43
Экономика
Крупнейший банк Германии предрек худший инфляционный период в США
07:42
Шоу-бизнес
Гузеева похвасталась новым образом с афрокудрями
07:36
Общество
Аргентина приняла партию сырья для производства российского «Спутника V»
07:19
Происшествия
Названа причина смерти жертв пожара в реанимации рязанской больницы
07:08
Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
07:02
Общество
Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»
07:01
Происшествия
Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области
07:01
Армия
Причиной возвращения подлодки «Чакра» в Россию мог стать взрыв на борту
07:00
Происшествия
Неадекват с ножом едва не зарезал бригаду скорой помощи во Владивостоке
07:00
Украина
Украине нечем кормить армию: в рядах ВСУ зреет бунт из-за цинизма командования
06:44
Политика
Global Times: США превращают G7 в хор против России и Китая
06:42
Общество
Покалывание в ступнях может быть признаком нехватки витамина В12
06:34
Политика
Российское посольство призывает США соблюдать резолюцию СБ ООН
06:25
Происшествия
Рабочая группа МЧС направилась в рязанскую больницу
06:20
Общество
Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня
Все новости

Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал

Общество
Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
Global Look Press  /  Paul Marriott, via www.imago-ima

Лондон, 9 июня. Герцогиня Сассекская Меган Маркл тайно созванивалась со своей невесткой Кейт Миддлтон, потому что та ее единственный шанс «уладить отношения» с королевской семьей.

Меган и принц Гарри за последний год дали несколько скандальных интервью о своей семье и теперь, как утверждают источники The Sun, герцогиня опасается потерять свой титул.

«Она тайно связалась с Кейт, так как знает, что единственная надежда уладить отношения с семьей — это привлечь Кейт на их сторону», — сообщил инсайдер.

Источник добавил, что Кейт предпочла бы «держаться подальше от любых «тайных разговоров», поскольку опасается, что «все, что она скажет, может быть использовано против нее».

«Но, — добавил источник, — она хочет мира и вежливости, особенно учитывая, сколько боли это причинило Уильяму, Чарльзу и королеве. Ее единственные мудрые слова для Меган и Гарри — прекратить раз и навсегда публичные вспышки гнева».

Как сообщает Heat Magazine, Меган Маркл опасается, что потеря титула негативно скажется на ее финансовом благополучии.

«Меган не хочет отказываться от того, чтобы быть герцогиней», — говорит инсайдер, близкий к бывшей актрисе, которая с тех пор, как вышла замуж за Гарри в 2018 году, использовала «Герцогиню Сассекскую» на всех платформах.

По словам источника, Меган советовала Гарри «смягчить нападки на королевскую семью», поскольку потеря титула обернется для нее пиар-катастрофой. В настоящее время Маркл «завалена предложениями, и это отчасти из-за того, что она герцогиня».

Напомним, после знаменитого интервью Опре Уинфри в королевской семье разразился расистский скандал. Тогда Маркл заявила, что в Букингемском дворце опасались за цвет кожи ее первенца. Кроме того, супруга принца Гарри сообщила, что из-за травли она была на грани самоубийства, однако никто во дворце не оказал ей психологическую помощь.

Позднее о тяжелом состоянии своей супруги вновь рассказал принц Гарри в эфире шоу «Я, которого ты не видишь». Эфир стал причиной нового скандала: в Букингемском дворце возмущены высказываниями Гарри о его отце принце Чарльзе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал
Кейт Миддлтон великобритания принц гарри королевская семья меган маркл маркл
Комментировать
Самое популярное
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Политика 149117 7 июня 2021
Кнут и пряник Путина по вопросу «СП-2» довели Зеленского до прилюдной истерики
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 128922 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 79884 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Шоу-бизнес 65185 7 июня 2021
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Политика 46116 7 июня 2021
Японцы призвали власть отказаться от желания присоединить Курилы после речи Путина
Рейтинг@Mail.ru