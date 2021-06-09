Пиар-катастрофа: Меган Маркл тайно звонила Миддлтон, чтобы замять скандал

Лондон, 9 июня. Герцогиня Сассекская Меган Маркл тайно созванивалась со своей невесткой Кейт Миддлтон, потому что та ее единственный шанс «уладить отношения» с королевской семьей.

Меган и принц Гарри за последний год дали несколько скандальных интервью о своей семье и теперь, как утверждают источники The Sun, герцогиня опасается потерять свой титул.

«Она тайно связалась с Кейт, так как знает, что единственная надежда уладить отношения с семьей — это привлечь Кейт на их сторону», — сообщил инсайдер.

Источник добавил, что Кейт предпочла бы «держаться подальше от любых «тайных разговоров», поскольку опасается, что «все, что она скажет, может быть использовано против нее».

«Но, — добавил источник, — она хочет мира и вежливости, особенно учитывая, сколько боли это причинило Уильяму, Чарльзу и королеве. Ее единственные мудрые слова для Меган и Гарри — прекратить раз и навсегда публичные вспышки гнева».

Как сообщает Heat Magazine, Меган Маркл опасается, что потеря титула негативно скажется на ее финансовом благополучии.

«Меган не хочет отказываться от того, чтобы быть герцогиней», — говорит инсайдер, близкий к бывшей актрисе, которая с тех пор, как вышла замуж за Гарри в 2018 году, использовала «Герцогиню Сассекскую» на всех платформах.

По словам источника, Меган советовала Гарри «смягчить нападки на королевскую семью», поскольку потеря титула обернется для нее пиар-катастрофой. В настоящее время Маркл «завалена предложениями, и это отчасти из-за того, что она герцогиня».

Напомним, после знаменитого интервью Опре Уинфри в королевской семье разразился расистский скандал. Тогда Маркл заявила, что в Букингемском дворце опасались за цвет кожи ее первенца. Кроме того, супруга принца Гарри сообщила, что из-за травли она была на грани самоубийства, однако никто во дворце не оказал ей психологическую помощь.

Позднее о тяжелом состоянии своей супруги вновь рассказал принц Гарри в эфире шоу «Я, которого ты не видишь». Эфир стал причиной нового скандала: в Букингемском дворце возмущены высказываниями Гарри о его отце принце Чарльзе.