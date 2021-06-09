Больницы северных районов Сахалина получили девять автомобилей «УАЗ-Патриот»

Южно-Сахалинск, 9 июня. Центральные больницы отдаленных районов Сахалина получили автомобили «УАЗ-Патриот».

Министр здравоохранения Владимир Кузнецов отметил, что машины передаются в пользование для того, чтобы доктора и пациенты могли комфортно добираться друг до друга. В общей сложности область получит 88 машин. Новые автомобили должны полностью закрыть потребность в универсальном транспорте для больниц.

Первыми получили северные районы. Девять машин «УАЗ-Патриот» получили поликлинические подразделения ЦРБ Охи (четыре машины), Ноглик (три), Углегорска и Александровска-Сахалинского (по одной). В течение месяца ожидается более крупная партия автомобилей, а до ноября будут получены остальные.

Ранее стало известно о планах «Трансмашхолдинга» к 2024 году поставить на Сахалин семь поездов на водороде. В регионе планируется организовать железнодорожное сообщение с силовыми установками на водородных топливных элементах.