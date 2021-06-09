Трое мужчин организовали подпольное казино в Амурской области

Благовещенск, 9 июня. Трое мужчин создали подпольное казино в Амурской области. Инцидент произошел в городе Зея.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Этой информацией поделилось следственное управление СК России по Амурской области.

Сообщается, что мужчины создали казино в нежилом помещении, в котором организовывали азартные игры. Они опустились до использования компьютеров с запрещенными в России специальными программами.

Сотрудники УФСБ РФ по Амурской области смогли узнать об организации казино. Правоохранители провели обыск помещения, в котором проходили азартные игры.

Ранее сообщалось, что злоумышленники выложили в Сеть больше 8,4 млрд украденных паролей. Вес текстового файла с информацией составляет 100 Гб.